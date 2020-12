Já há datas para o regresso de Tony Carreira e David aos palcos

O primeiro concerto de Tony Carreira acontecerá no Olympia de Paris, a 10 de abril de 2021. Já David, que regressou às gravações da novela da TVI ‘Bem me Quer’, subirá aos palcos em janeiro de 2021, com concerto marcado para dia 24 de janeiro, no Campo Pequeno, em Lisboa.

Após a morte da filha, Sara Carreira, no dia 5 de dezembro, todos os concertos de Tony Carreira de dezembro e janeiro de 2021 foram adiados, à semelhança dos de David Carreira. No entanto, já há datas para regresso de Tony Carreira e David aos palcos, de acordo com a Flash.