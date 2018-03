Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Já só restam dez mil bilhetes para o Alive

Dia 14 de julho (Pearl Jam e Jack White) e passe para os três dias já estão esgotados.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Restam dez mil bilhetes para a edição deste ano do NOS Alive, que decorre no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, nos dias 12, 13 e 14 de julho.



Em conferência de imprensa, o diretor do evento, Álvaro Covões, disse que, depois de esgotar o dia 14 (quando atuam os Pearl Jam e Jack White), e o passe para os três dias (que valia 149 euros), já só restam dez mil bilhetes para 12 e 13. Ou seja, para ver Arctic Monkeys, Nine Inch Nails e Bryan Ferry (que atuam a 12) e Queens of the Stone Age e The National (que tocam a 13), entre outros.



"Os bilhetes vão vender em duas semanas", vaticina Covões, que revela que o orçamento para esta edição do Alive "atingiu a barreira dos nove milhões".



"Temos investido todos os anos para oferecer o melhor cartaz e dar o maior conforto possível aos 55 mil visitantes que recebemos por dia. Esta edição não é diferente."



Impulsionador do festival desde a estreia, em 2007, Isaltino Morais, que retomou o cargo de presidente da câmara de Oeiras, diz que este ano o investimento autárquico no evento "anda à volta dos 150 ou 200 mil euros" e garante que vai estar na festa.



"Vou, não tanto para assistir aos concertos, mas para ver o fenómeno. As pessoas também são espetáculo", refere.



PORMENORES

55 mil pessoas em cada dia

Se esgotar, o festival vai receber 55 mil visitantes por dia. Para que todos sejam bem atendidos, haverá um funcionário para cada dez espectadores.



Parceria com a ONU

O Alive vai aderir ao projeto 20-30 das Nações Unidas. Entre 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, o primeiro é a erradicação da pobreza.



Equipamento reciclado

Álvaro Covões ressalva que o Alive é cada vez mais ecológico. "O lixo produzido durante o festival é transformado em equipamento para a próxima edição."