Jair Pina e filho juntos para fazer música do mundo

Chegou a Portugal para ser futebolista, mas quando a música apareceu na sua vida, Jair Pina teve que decidir, e o batuque da percussão falou mais alto. "Já em Cabo Verde mexia nas tampas da panela, caixotes, em tudo. Não tínhamos condições para ter instrumentos", recorda o músico. Oriundo da Ilha de Santiago, em Cabo Verde, Jair reside em Lisboa há 36 anos. Tem o espaço Djairsound na Rua das Janelas Verdes, onde combina a música com gastronomia africana. "É aqui que consigo fazer a música e que ligo a nossa culinária a Cabo Verde.", afirma Jair, que conta com a ajuda do seu filho, Paulo Braz, tanto no restaurante como na percussão. " A minha história é uma cópia aqui do pai", conta Paulo Braz, " Comecei no futebol, com aquele sonho de ser jogador mas há uns anos atras também a música começou a aparecer. E veio com Força.", Paulo tem uma carreira curta, dois anos, mas sente que tem uma estrada aberta para percorrer. Em parceria com DJ Amorim Júnior criou o projeto Epidemia. Música eletrónica, House Music, Afro House. O DJ e o percussionista já percorreram várias discotecas em Portugal mas também pela Europa, e recentemente Guiné Bissau.

Jair Pina conta ao CM que o Djairsound passou a ser um ponto de encontro de grandes artistas. "Visitam o nosso espaço e acaba-se por falar muito de música e de futebol também. Atletas como o Nani vêm aqui matar as saudades da nossa comida e da nossa música. Rui Veloso, Mariza que adora ouvir Morna e comer uma cachupa. O Dino d'Santiago, o Djodje, o Tito Paris... esta é praticamente a casa dele, só não dorme aqui porque eu não deixo.", diz Jair soltando uma gargalhada. "A música deu-me o prazer de poder conhecer grandes artistas internacionais. Poder trabalhar com o Sérgio Godinho e gravar com ele, com o Vitorino, Rui Veloso, Elba Ramalho. Pessoas que passavam por aqui e precisavam de um percussionista chamavam-me para trabalhar. O Tito Paris com quem trabalho há trinta anos. Com a Lura estive dez anos. Don Kikas, Paulo Flores. O que vai crescendo dentro de mim, e me dá cada vez mais vontade de estar ligado à música é esta particularidade de fazer a música do mundo, e não apenas a de Cabo Verde. Nestes trinta e tal anos de carreira as viagens foram muito importantes, não só pela música mas também pela culinária, e pelas pessoas que fui conhecendo em toda a parte do mundo. A experiencia que ganhei de ver e aprender com os outros mantem-me vivo e atualizado para que os grandes artistas e produtores se lembrem de mim."