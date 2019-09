James Arthur anuncia digressão de novo álbum com passagem em Portugal

O britânico, James Arthur, anunciou esta sexta-feira uma digressão europeia de apresentação do novo álbum "You" com passagem por Lisboa, dia 19 de janeiro de 2020, no Campo Pequeno.



O músico conta com milhões de visualizações no YouTube e 22 milhões de seguidores mensais.

Os bilhetes serão colocados à venda nos locais oficiais, dia 13 de setembro, a partir das 10h00.