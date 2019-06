James juntam-se a Massena e Ivete Sangalo em Lisboa

O Rock in Rio prepara-se para celebrar o seu 15º aniversário em Portugal com um espetáculo de entrada gratuita que terá lugar em setembro na Torre de Belém, em Lisboa.As grandes estrelas do evento serão o maestro Rui Massena, que atua dia 6, os britânicos James (dia 7) e o ‘furacão’ brasileiro Ivete Sangalo (8), uma presença assídua no festival de música.Além destes três concertos, especialmente concebidos para esta celebração, haverá um espetáculo diário de vídeo mapping e pirotecnia que conta a história de mais de uma década de Rock in Rio em Portugal.No primeiro dia, o público poderá, ainda, assistir a um espetáculo de fogo-de-artifício sobre o rio Tejo."O Rock in Rio é parte da história de entretenimento do País e os portugueses são parte da história do Rock in Rio. Em setembro vamos celebrar estes 15 anos como gostamos e tão bem sabemos: mobilizando a cidade para uma grande festa, onde não faltará música e alegria", afirma Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio.O festival de música regressará a Lisboa em junho de 2020 e garante nova edição em 2022, no Parque da Bela Vista, em Lisboa. A 9ª edição do Rock in Rio Lisboa decorrerá repartida por dois fins de semana, nos dias 20, 21, 27 e 28 de junho de 2020.O Rock in Rio foi criado pelo publicitário Roberto Medina e aconteceu pela primeira vez no Rio de Janeiro em 1985. A estreia do festival fora do Brasil deu-se em Lisboa em 2004.Desde 2011, o festival tem acontecido de forma intercalada entre os dois países.