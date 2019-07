Jamie Cullum: “Tenho um grupo de fãs portugueses”

É já no próximo sábado, dia 20, que o britânico Jamie Cullum volta a subir ao palco do EDP Cool Jazz, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais (pelas 22h35), para mais um concerto memorável.Desta feita, o músico apresenta aos fãs portugueses o seu novo disco, ‘Taller’, cujos temas foram todos escritos e compostos pelo próprio, não esquecendo clássicos como ‘Don’t Stop the Music’, ‘Get Your Way’, ‘Mixtape’ ou ‘I’m All Over It’."Vamos tocar algum do nosso repertório habitual, mas apresentar, também, algumas canções novas num espetáculo com muita energia. Acho que a banda está a soar melhor do que nunca", adiantou aoJamie Cullum, acrescentando que nunca desperdiça uma oportunidade para tocar no nosso país."É a quinta vez que vou ao Cool Jazz e todas elas foram fabulosas. Costumo dizer que quando surge um convite para regressar a Portugal, não há que pensar. É aceitar logo (risos). Eu tenho até um grupo de fãs portugueses nas redes sociais", revelou, orgulhoso, este verdadeiro animal de palco.Com o seu piano - que faz questão de tocar nas mais variadas posições -, Cullum promete surpreender até aqueles que têm acompanhado a sua passagem pelo festival.Diana Krall e Tom Jones são outros cabeças de cartaz da edição deste ano do festival, com atuações agendadas para os dias 24 e 25, respetivamente.Os portugueses The Black Mamba, de Pedro Tatanka, atuam dia 27, às 22h35, no Hipódromo Manuel Possolo. Já os alemães Kraftwerk sobem ao mesmo palco no dia 31, às 22h00.Os bilhetes custam entre 30 e 140 euros para a maioria dos artistas. The Black Mamba tem preço único de 5 euros.