Um dos maiores cómicos dos anos 90 (até à atualidade), Jim Carey escondia afinal um lado negro, que se tornou mais notório à medida que os seus filmes começaram a vender menos e as suas caretas passaram a ser menos apreciadas.O ator americano viveu uma infância difícil, marcada pela pobreza mas sonhava ser uma estrela. Chegou a ser o ator mais bem pago de Hollywood: cobrava 20 milhões por filme. Mas a depressão, o temperamento difícil e a morte da namorada por overdose (supostamente incentivada a consumir por influência do ator) fizeram o sonho desvanecer-se.Não consigo descer das nuvens e desligar-me do que eu faço. Sou como um astronauta; vivo na Lua o dia inteiro mas, ao chegar em casa à noite, tenho de pôr o saco do lixo para fora.” Nesta fase recomeçou a pintar, uma mania de criança. Os seus quadros estão cheios de cores fortes e traços agressivos. Dizem os especialistas que revelam “uma raiva muito grande”.