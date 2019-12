Joana Vasconcelos leva doce lar à Baixa de Lisboa

Algumas das mais conhecidas peças da artista plástica Joana Vasconcelos, entre elas sofá Brise, candeeiro Carmen (ambas de 2001), sapato Cinderela (2007), Piano Dentelle #3 (2016) ou chuveiro Mãe d’Água (2019), vão estar expostas a partir de hoje no renovado Edifício dos Leões, na rua do Ouro, na Baixa de Lisboa. Com estas e outras criações, num total de 16 peças, a artista de 48 anos dará assim corpo à exposição ‘Lar Doce Lar’, uma mostra que atravessa os três pisos do edifício como se de uma casa se tratasse.

Recorde-se que o banco Santander transformou o emblemático edifício-sede, de origem pombalina, num espaço cultural que acolherá obras de arte relevantes do seu espólio, bem como exposições temporárias. No espaço estarão expostos quadros de alguns dos nomes mais importantes da história da pintura portuguesa que marcaram o início do século XX. De um total de 70 obras de arte em exibição, destacam-se quadros de José Malhoa, Vieira da Silva, Silva Porto, Souza Pinto, Almada Negreiros, Arpad Szenes, Menez e Júlio Pomar, entre vários outros nomes de relevo.

Durante a visita é possível ficar a conhecer, em espaços diferentes, a história do próprio banco ao longo dos anos. Nos gabinetes estarão em exposição móveis de época restaurados, pertences pessoais e utensílios relacionados com a história da Banca. As visitas são feitas aos sábados e domingos, das 12h00 às 20h00, e de terça a sexta-feira, das 12h00 às 19h00. A entrada tem um custo de 8 euros.