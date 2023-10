Reza a história que a rainha Isabel (1533-1603) encomendou uma peça a William Shakespeare com uma recomendação: de que incluísse a personagem Falstaff, gordo, fanfarrão, da- do a excessos. O dramaturgo terá posto mãos à obra e escrito a comédia em 15 dias.





João Mota, que decidiu levar à cena ‘As Alegres Comadres de Windsor’, na Comuna, em Lisboa, diz que no texto, “composto em registo de farsa”, se faz o elogio feminino. “Aqui, a inteligência das mulheres sobrepõe-se a tudo”, aponta o encenador, que dirigiu um elenco de 13 atores, com João Grosso à cabeça (no papel de Falstaff) e as atrizes Maria Ana Filipe e Margarida Cardeal como as ‘alegres senhoras casadas’ que lhe vão dar uma lição. A ele e aos maridos. O elenco inclui ainda Hugo Franco, Luís Gaspar, Almeno Gonçalves e Miguel Sermão, entre outros. “É um grande investimento, mas é um prazer dar aos atores a possibilidade de fazerem personagens tão marcantes”, conclui João Mota. Estreia na quinta-feira.