João Moura vive momento especial no Campo Pequeno

Cavaleiro celebra com os filhos.

09:31

É já na próxima quinta-feira que se realiza a Grande Corrida do Correio da Manhã, no Campo Pequeno, que ficará marcada por um momento muito especial.



A noite assinala os 40 anos de alternativa de João Moura que, nesta corrida histórica, terá os filhos, João Moura Jr. e Miguel Moura, a seu lado na arena.



O toureio a cavalo de pai e filhos é o ponto alto de uma noite, que promete ser de festa brava. Mas o cartel de luxo só fica completo com as pegas dos forcados amadores de Portalegre, Arronches e Monforte.



O diretor das atividades tauromáquicas do Campo Pequeno, Rui Bento Vasques, antevê uma noite memorável.



"Tem tudo para ser uma noite histórica", fez saber.