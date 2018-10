João Pedro Pais: “A minha cabeça é um desassossego”

Cantor começou no ‘Chuva de Estrelas’, em 1995, e estreou-se em disco em 1997.

Por Miguel Azevedo | 01:30

PERFIL

João Pedro Pais nasceu em Lisboa, a 20 de setembro de 1971. Na pré-primária já se lhe conhecia o jeito para a música, uma vez que os seus tios-avós maternos eram quase todos músicos de guitarra portuguesa, viola, piano e violino.



Em 1995 participou no programa ‘Chuva de Estrelas’ (SIC), onde obteve o segundo lugar interpretando a canção ‘Ao Passar Um Navio’, dos Delfins. Lançou o disco de estreia ‘Segredos em 1997’, a que se seguiram mais sete álbuns. Já vendeu mais de 420 mil discos.

- São vinte anos muito naturais. Nunca tive pressa de chegar, assim como também não tenho pressa de sair.- (Risos). Eu estou muito orgulhoso de mim. A minha grande particularidade é que eu venho da luta, venho da alta competição e o atleta ajudou muito o músico.- A alta competição ajudou-me muito naquela coisa de saber que não sou um dado adquirido, que há outros melhores do que eu e que os dissabores existem. A diferença é que na luta eu dependia muito da minha capacidade física e dos treinos, na música eu já estou dependente, por exemplo, das rádios, se passam ou não a minha música.- Exatamente. E com uma agravante: assim não consigo chegar às pessoas.- Não. Há sempre muitas dúvidas. A minha grande preocupação é ter criatividade para fazer canções novas. No dia em que não tiver, saio como entrei: feliz da vida.- Pode. Mas hoje há tantas fontes de inspiração. A mim, por exemplo, os outros inspiram-me muito, o Sting, o Eddie Vedder, o Damien Rice e outros tantos. Basta-me ouvir um toque de guitarra para me dar pica. Estou sempre na picardia comigo próprio. A minha cabeça é um desassossego do caraças. A minha cabeça é um tráfego constante em hora de ponta.- Eu acho que o ‘Ninguém é de Ninguém’ é uma canção para a vida. Fala de nós todos de uma forma muito simplista. Escrevi-a numa tarde de domingo, muito inspirado na família, mas dá para tudo...