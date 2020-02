Joaquin Phoenix foge ao 'glamour' dos Óscares e celebra vitória a comer um hambúrguer vegan

A noite não podia ter corrido melhor a Joaquin Phoenix. O ator norte-americano venceu o óscar de Melhor Ator Principal pela sua interpretação no filme 'Joker' e deixou a plateia de boca aberta com um discurso emocionado e embargado, onde apelou à compaixão, à luta contra as desigualdades e ainda ao veganismo.No final da cerimónia, o ator norte-americano decidiu trocar o 'glamour' das after-parties de Hollywood e rumou até um restaurante onde se deliciou com um hambúrguer vegan, acompanhado pela noiva, Rooney Mara.O momento ficou eternizado pela lente do fotógrafo Greg Williams que apanhou o casal descontraidamente sentado na escadaria do Monty's Good Burger, em Los Angeles, a disfrutar dos seus hambúrgueres. A imagem está a tornar-se viral nas redes sociais, principalmente pelo facto de os dois ainda trazerem vestidos o smoking e o vestido escolhidos para a cerimónia.Joaquin Phoenix é vegan e ativista dos direitos dos animais há já vários anos.