O colecionador Joe Berardo deverá ficar com as 214 obras que comprou a meias com o Estado para o Museu Berardo, revelou o jornal ‘Público’.As aquisições provêm de um fundo cofinanciado pelo empresário e pelo Estado português e incluem trabalhos de artistas portugueses como Cabrita Reis, Rui Chafes, Jorge Molder e João Tabarra.