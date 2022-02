Joe Wright reinventa Cyrano de Bergerac

A história é um clássico já com muitas versões feitas para teatro e cinema, quase todas versando sobre a dimensão desproporcionada do seu nariz (reza a história que muitos duelos terão sido travados em defesa da honra), mas na mais recente visão de Joe Wright para o grande ecrã, Cyrano de Bergerac tem outra característica física que o leva a achar que não é digno do amor de uma mulher: tem uma estatura muito abaixo da média.









Depois de ter realizado ‘Mulher à Janela’, Joe Wright reinventa assim em ‘Cyrano’ (que chega amanhã às salas), numa harmonia de emoções, música, romance e beleza, a intemporal história sobre o dramático e comovente triângulo amoroso entre um oficial do exército francês em luta constante com a sua aparência, uma donzela enamorada e um novo recruta do regimento. Apesar de viver apaixonado por Roxanne, Cyrano, descrente devido à sua estatura, ajuda Christian a cortejá-la escrevendo-lhe cartas de amor em seu nome. Nos principais papéis estão Peter Dinklage (conhecido por ‘A Guerra dos Tronos’), Haley Bennett e Kelvin Harrison Jr. O filme conta com música de Aaron e Bryce Dessner, juntamente com letras de Matt Berninger (The National).