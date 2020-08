John Legend confirmado no EDP Cool Jazz 2021

O músico John Legend vai marcar presença na edição de 2021 do EDP Cool Jazz, que decorre em Oeiras e Cascais.O artista norte-americano, que vai atuar no dia 2 de julho no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, junta-se a outros nomes já confirmados como Lionel Richie (25 de julho), Yann Tiersen (21 de julho), Jorge Ben Jor (31 de julho), entre outros.A edição deste ano foi adiada para julho de 2021 devido à pandemia da Covid-19. Os bilhetes adquiridos mantêm-se válidos. Em caso de reembolso, e caso tenha direito ao mesm, poderá fazê-lo junto do local onde foi realizada a compra.