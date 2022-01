Joni Mitchell segue Neil Young e retira músicas do Spotify

A cantora Joni Mitchell juntou-se a Neil Young e anunciou que também vai retirar a sua música do Spotify por causa das “mentiras” que são transmitidas na plataforma sobre a pandemia de Covid-19.



Em comunicado, a intérprete de ‘Big Yellow Taxi’ apoiou Neil Young, que enfrentou o Spotify ao criticar o polémico podcast de Joe Rogan, que divulgava teorias falsas sobre a doença e sobre as vacinas. “Sou solidária com Neil Young e com as comunidades científicas e médicas globais nesta questão”, afirmou Mitchell. O Spotify ainda não reagiu.



