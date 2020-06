Jorge Benjor Jor no Cooljazz em 2021

Jorge Ben Jor, Neneh Cherry e Kokoroko são as mais recentes confirmações para o festival Cooljazz, a ter lugar em julho de 2021, em Cascais.Ao lendário músico brasileiro cabe atuar no último dia do evento, a 31 de julho, enquanto a cantora sueca atua quatro dias antes, a 27, juntamente com o londrino Kokoroko.