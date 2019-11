Jorge Palma lança novo trabalho: "Vai ser o meu melhor disco"

Oito anos depois de ter lançado o álbum ‘Com todo o Respeito’, Jorge Palma já tem na forja o novo disco. O músico, que não lança temas novos desde 2011, revelou aoque já tem várias canções prontas para ir para estúdio."Neste momento estou a mais de meio da conceção do novo disco. Já tenho sete canções quase prontas para gravar mas, para já, ainda estão guardadas. Ainda nem sequer as ando a tocar ao vivo", adianta. Uma das canções em fase de acabamento tem já o título de ‘Expresso do Outono’, precisamente o nome da atual digressão com a qual o músico anda na estrada."Esse tema foi feito a pensar neste novo espetáculo, mas musicalmente ainda tenho que lhe dar uma volta". A data de edição do novo disco, no entanto, ainda é, para já, uma incógnita."No início deste ano ainda julguei que o pudesse vir a lançar no decorrer de 2019, mas isso já não vai acontecer. Agora, só para o ano. Não quero fazer as coisas em cima do joelho. Quero sentir-me bem com aquilo que eu gravar", diz."Da minha parte espero ter o disco feito no final de janeiro. Depois, a data concreta de edição isso já depende da editora." Para já fica a garantia: "Espero que seja o meu melhor disco. Estou a tratá-lo com muito cuidadinho." O segredo é não forçar a inspiração, mas estar sempre disponível."Tem dias. Há dias em que não me apetece nada escrever e há outros em que a minha cabeça é um corrupio de palavras e ideias musicais, em que escrevo, salto do piano para a guitarra e vice versa."