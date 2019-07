Jorge Pelicano: "O Tony Carreira não nos cortou a liberdade criativa"

Jorge Pelicano já fez filmes sobre mães que descobrem que os filhos são estrelas de cinema gay (‘Até que o porno nos Separe’). Também assinou uma obra de alerta para o desaparecimento da Linha do Tua (‘Pare, Escute, Olhe’). E foi o realizador escolhido pela produtora Até ao Fim do Mundo para rodar ‘Tony’, o filme biográfico que conta a história de Tony Carreira. Ao CM, o criador de 42 anos – que tem obra eclética, premiada nacional e internacionalmente – admite que foi um desafio fazer o seu "primeiro filme biográfico" e garante que o cantor não exerceu qualquer censura sobre o trabalho.

"O Tony (Carreira) só viu o filme no fim", diz ao CM. "Claro que abordámos as acusações de plágio, como não podia deixar de ser. E é óbvio que o Tony preferia que nos tivéssemos alongado numas coisas e menos noutras... Mas no cômputo geral ficou satisfeito com o filme e não nos cortou a liberdade criativa", afirma Jorge Pelicano.

‘Tony’, que acaba de chegar às salas de cinema, "não é um filme para os fãs", mas antes um trabalho que quer surpreender. "Quisemos trazer novidades sobre um músico muito mediatizado e por isso procurámos imagens de arquivo que não fossem as da televisão: há, neste filme, cenas inéditas, que nem os fãs conhecem", adianta Jorge Pelicano, que está convencido que ‘Tony’ ajuda a explicar o fenómeno Tony Carreira. "Ele fala ao coração das pessoas. Fala de amor, de esperança, de sonho - tudo o que o seu público quer ouvir", conclui.