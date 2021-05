Jornal procura prostituta que inspirou música que The Black Mamba vão levar à Eurovisão

semifinal da Eurovisão

"Love is on my side", dos The Black Mamba, foi inspirada na história de uma prostituta que conheceram em tour, em Amesterdão, no Red Light District, disse o vocalista à RTP.



O jornal dos Países Baixos Het Parool decidiu ajudar a banda portuguesa, que já tinha manifestado vontade de reencontrar a mulher, com um artigo intitulado: "

"Nós escrevemos esta música com a esperança de estarmos nesta posição e que ela pudesse ouvir a música porque nós não temos o contacto dela, já nem do nome dela nos lembramos. E esta é a história dela, é uma história super triste, desde que saiu dos países de leste, cheia de sonhos, cheia de paixões e depois problemas de adição de droga, toxicodependência que depois a levaram à prostituição… E apesar de a vida ter sido tão

para ela, ela sempre acreditou que o amor esteve do lado dela", explicou Tatanka à RTP1.



Ao Het Parool, a banda voltou a manifestar o desejo de reencontrar a mulher que os inspirou para "contar, pessoalmente, o que a sua história fez" pelos The Black Mamba.



















A música que Portugal vai levar à semifinal da Eurovisão