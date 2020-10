Mais famosa pelo papel de ‘Emmanuelle’ do que pela beleza ou os cerca de 50 filmes interpretados, a artista Sylvia Kristel faleceu aos 60 anos, na madrugada de ontem, durante o sono, vítima de cancro. A sua herança vale por duas cenas de sexo num avião. No início dos anos 70, já depois de o homem ir à Lua, e quando as viagens aéreas se tornaram populares, ela quebrou um tabu: o ‘sexo a jacto’.