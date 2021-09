Foi na companhia de familiares (sobretudo dos netos), amigos e admiradores, que Jorge Letria recebeu este sábado o prémio (no valor de 5 mil euros) referente à 1ª edição do Prémio Crónica Jornalística Rogério Rodrigues, iniciativa que contou com o patrocínio da Câmara Municipal da Amadora, no âmbito da sexta edição da Festa do Livro da cidade.





O escritor foi distinguido pelo livro ‘Um Mundo Aflito’ que reúne um conjunto de crónicas sobre a pandemia publicadas nas páginas do. “É um livro que resulta da apreensão e perceção que tive da pandemia e da realidade em confinamento total”, começa por dizer José Jorge Letria, que recebeu a distinção no Auditório Rogério Rodrigues, da Biblioteca Municipal Fernando Piteira Santos.