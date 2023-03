Antes de morrer, Jorge Silva Melo (1948-2022) gostaria de ter interpretado o monólogo ‘Foi Assim’, com que o norueguês Jon Fosse nos dá a ouvir um pintor moribundo. “Até já ando a ensaiar”, dizia, com o corpo minado pela doença que acabaria por vitimá-lo. Esta terça-feira, dia em que se assinala um ano desde a morte do ator e encenador, a companhia que fundou em 1995, os Artistas Unidos, estreiam a peça. Com um intérprete que Silva Melo muito admirava: José Raposo.









“Havia muita empatia entre nós”, admite o ator. “Com pena minha, nunca tivemos oportunidade de trabalhar juntos, mas pensei muito no Jorge durante os ensaios”, explicita. Sob a direção de António Simão, diz que se inspirou em Silva Melo – “na sua forma de falar, na sua personalidade” – para construir a personagem.