Jovem cego e autista surpreende com atuação emocionante no America's Got Talent

Kodi Lee, de apenas 22 anos, é cego, autista e está a causar sensação na 14.ª temporada do America's Got Talent. Com uma voz arrepiante, o jovem deixou todos os presentes surpreendidos com a sua atuação.Ao piano e a interpretar a canção A Song For You, de Donny Hathaway, Kodi Lee atuou e passou diretamente à final da prova de talentos, beneficiando do tão famoso "botão dourado"."O Kodi é cego e autista. Desde muito cedo que percebemos que ele gostava de música. Foi a música que lhe salvou a vida", disse a mãe do jovem, Tina Lee, antes da atuação do filho.O vídeo da performance de Kodi Lee já se tornou viral nas redes sociais.