Jovem rapper canadiana morre aos 14 anos

A jovem rapper e influenciadora digital Lil Tay morreu aos 14 anos. A notícia foi difundida, esta quarta-feira, através de um comunicado partilhado nas redes sociais da cantora, que também anuncia a morte do irmão, Jason Tian, de 21 anos. Claire Hope - nome real de Lil Tay - ficou famosa após viralizar nas redes sociais com um vídeo a cantar rap. A causa da morte não foi divulgada."É com o coração pesado que partilhamos a notícia devastadora da morte súbita e trágica da nossa querida Claire", anunciou a família de Hope na página de Instagram de Lil Tay, que conta com mais de 3 milhões de seguidores."Não temos palavras para expressar a perda insuportável e a dor indescritível. Este desfecho foi totalmente inesperado e deixou-nos a todos em choque. O falecimento do irmão acrescenta uma profundidade ainda mais inimaginável à nossa dor. Durante este período de imensa tristeza, pedimos privacidade enquanto choramos esta perda avassaladora, uma vez que as circunstâncias que rodearam a morte da Claire e do seu irmão ainda estão a ser investigadas. A Claire ficará para sempre nos nossos corações, a sua ausência deixa um vazio insubstituível que será sentido por todos os que a conheciam e amavam."A família de Claire Hope pede privacidade aos fãs e afirma que a morte da jovem artista e do irmão estão sob investigação.A jovem, que ficou famosa na internet, já não fazia publicações no seu instagram oficial desde 2018.