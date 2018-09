Juan José Padilla colhido por touro em noite de despedida em Lisboa

Toureiro espanhol que esteve no Campo Pequeno esta quinta-feira vai retirar-se das arenas no final da temporada.

Esta quinta-feira, Padilla partilhou a arena com os cavaleiros João Moura Caetano e Duarte Pinto e os grupos de forcados Amadores de Santarém e Amadores de Montemo.



Em 2011, Juan José Padilla chegou mesmo a perder um olho durante uma corrida depois de ter sido colhido por um touro, que lhe acertou com um corno no olho esquerdo.

O toureiro espanhol Juan José Padilla, que se vai retirar das arenas no final da temporada, foi colhido por um touro esta quinta-feira na sua noite de despedida em Lisboa, no Campo Pequeno.O vídeo mostra o toureiro a ser colhido enquanto faz os seus malabarismos com o pano vermelho.