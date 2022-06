Um juiz mexicano proibiu a realização de touradas na Plaza México, a maior do Mundo, com capacidade para 48 mil pessoas.Segundo o jornal espanhol ‘El País’, a decisão do juiz Jonathan Bass foi tomada na sexta-feira, 10 de junho, na sequência de uma queixa da associação cívica Justicia Just, que alega que a forma degradante como são tratados os touros viola o direito a um meio ambiente são.