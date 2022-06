Julee Cruise (1956-2022): Morreu cantora que David Lynch adorava

A atriz, compositora e cantora Julee Cruise – que o Mundo conhece por ter composto a canção-tema da série ‘Twin Peaks’, de David Lynch – morreu na quinta-feira, aos 65 anos. A notícia foi revelada pelo marido da artista, Edward Grinnan, que usou as redes sociais para fazer uma despedida emotiva da mulher."Ela deixou este plano de existência nos seus próprios termos. Sem mágoa. E está em paz", escreveu o editor no Facebook. "Toquei uma canção enquanto ela fazia a transição e agora vai vaguear para sempre. Descansa em paz, meu amor."Nascida a 1 de dezembro de 1956, na cidade de Iowa, nos Estados Unidos, Julee lançou quatro álbuns de estúdio, fez teatro para a infância e telefilmes, ao mesmo tempo que fazia carreira como cantora de clubes noturnos e de musicais independentes. Chegou a encarnar em palco as figuras da cantora Janis Joplin e do artista plástico Andy Warhol. Mas foi a colaboração com David Lynch que a tornou famosa. O realizador usou música de Julee Cruise no filme ‘Blue Velvet’, em 1986, e não só a desafiou a cantar o genérico de ‘Twin Peaks’ como a convidou para aparecer como personagem na série.A causa da morte da criadora norte-americana não foi revelada, mas eram conhecidos os problemas de saúde que a afligiam desde há anos. Julee Cruise sofria de lupus eritematoso sistémico, que lhe causava dores crónicas – embora ela se recusasse a tomar medicamentos para as aliviar.