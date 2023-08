As salas de cinema portuguesas tiveram em julho o melhor mês em receitas brutas desde que há registos, em 2004, e o melhor mês em número de espectadores desde agosto de 2019, de acordo com dados divulgados pelo ICA (Instituto Português do Cinema e do Audiovisual).



De acordo com os dados agora divulgados, os cinemas nacionais registaram uma receita bruta de bilheteira de 10,5 milhões de euros em julho, 74,5% acima dos valores do mesmo mês do ano passado.









Ver comentários