Júlio Pomar recordado como grande nome da arte e cultura portuguesas

António Guterres e Fundação EDP afirmam que morte do artista é uma grande perda para o país.

Por Lusa | 14:02

O corpo do artista plástico Júlio Pomar, que morreu aos 92 anos, está durante o dia desta quarta-feira em câmara ardente no Teatro Thalia.



Nesta quarta-feira, são várias as personalidades do país que quiseram manifestar-se sobre a marca de Júlio Pomar, na cultura portuguesa.



António Guterres diz que morte de Júlio Pomar foi uma 'imensa perda'



O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, considerou esta quarta-feira que a morte de Júlio Pomar constituiu uma "imensa perda" para Portugal e "todo o mundo" das artes e da cultura, frisando que sempre admirou a sua obra.



O artista plástico Júlio Pomar morreu na segunda-feira aos 92 anos no Hospital da Luz, em Lisboa.



Numa mensagem enviada à agência Lusa, o antigo primeiro-ministro António Guterres salienta que "o desaparecimento de Júlio Pomar é uma imensa perda para Portugal, desde logo, mas também para todo o mundo das artes e da cultura". "É um pintor cuja obra sempre admirei enormemente. Devo dizer, aliás, que tenho dois quadros de Júlio Pomar no meu gabinete, nas Nações Unidas", apontou António Guterres.



O secretário-geral das Nações Unidas destaca ainda o quanto lhe enche "do maior orgulho" o facto de os quadros que de Júlio Pomar que tem no seu gabinete, em Nova Iorque, "serem muito apreciados por todas as pessoas" que os observam.



Pintor e escultor, nascido em Lisboa em 1926, Júlio Pomar é considerado um dos criadores de referência da arte moderna e contemporânea portuguesa.



O artista deixa uma obra multifacetada que percorre mais de sete décadas, influenciada pela literatura, a resistência política, o erotismo e viagens a lugares como a Amazónia, no Brasil.



"Grande perda para a cultura e a arte portuguesas" afirmou a Fundação EDP, sobre a morte de Júlio Pomar



A Fundação EDP lamentou esta quarta-feira a morte do artista plástico Júlio Pomar, considerando que "representa uma grande perda para a cultura e a arte portuguesas, de que ele era, desde há tantas décadas, uma figura fundamental".



O artista, de 92 anos, faleceu na terça-feira no Hospital da Luz, em Lisboa, onde se encontrava internado.



"A sua vida foi exemplar pela fidelidade a um destino artístico e a um sentido de liberdade que lhe era inseparável. Foi uma vida grande, aliada a uma grande obra", salienta a Fundação EDP num comunicado enviado à agência Lusa.



Para Pomar, "a arte foi sempre a criação de uma lucidez visual da vida, de uma consciência consequente do mundo, de um testemunho tenso, denso e tenaz, de uma atenção firmada no compromisso humano e na invenção das formas".



"Por isso, a sua criação artística e a sua intervenção política eram o verso e o reverso da moeda com que pagamos a responsabilidade de sermos homens e de estarmos no mundo", acrescenta a fundação.



A Fundação EDP recorda ainda que tem muitas razões de gratidão para com Pomar: "Sempre que lhe batemos à porta, ela abriu-a para nos ceder obras suas para exposições que fizemos ou para nos dar o seu conselho sábio, certo e, às vezes, irónico".



"No momento da sua morte, que é um tempo de luto, silêncio e recordação para todos os que encontram na arte uma razão para dar melhor futuro ao presente, prestamos um sentido tributo de admiração e reconhecimento à sua memória", escreve ainda, no comunicado, a Fundação EDP, que possui uma coleção de arte e o Museu de Arte, Arquitetura E Tecnologia, em Lisboa.



