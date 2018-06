Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Juromenha em risco de novas derrocadas

Câmara de Alandroal assume processo de recuperação e candidata-se a fundos comunitários.

Por Pedro Galego | 01:30

Preocupada com a degradação evidente e cada vez mais acentuada do ex-líbris do concelho, a Câmara de Alandroal quer assumir o processo da recuperação da fortaleza de Juromenha, para evitar novas derrocadas. A última aconteceu há cerca de dois meses e destruiu parte de uma torre do castelo.



"Estamos preocupados com esse risco e acompanhamos o desejo das populações. Queremos devolver a dignidade e a segurança à fortaleza que tem um potencial enorme, quer a nível patrimonial, quer histórico, quer cultural", refere João Grilo, presidente da autarquia.



O custo da intervenção inicial está cifrado em 4,5 milhões de euros, que serão sobretudo de fundos comunitários. Depois segue-se a inclusão deste imóvel no programa Revive, que prevê a concessão a privados.



"Para a recuperação do interior da fortaleza esperamos encontrar parceiros privados para uma concessão que vá de encontro ao seu valor patrimonial", explicou o autarca.



Contactada pelo CM, a Direção Regional de Cultura do Alentejo refere que o imóvel não está a seu cargo - pertence à Direção Geral do Tesouro e Finanças -, mas acompanha e apoia as restantes entidades na solução encontrada para a recuperação.



SAIBA MAIS

20

milhões de euros foram anunciados em 2008 para um projeto turístico e de recuperação da fortaleza. Esse projeto nunca conheceu a luz do dia.



Origem

As primeiras muralhas de Juromenha datam do período romano, tendo sido erguidas em 44 a.C., por ordem de Júlio César.



Conquista

Em 1167 foi conquistada aos mouros por D. Afonso Henriques, tendo ocupado um lugar de relevo na defesa da nacionalidade portuguesa.