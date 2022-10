Justin Bieber adia digressão mundial que tinha passagem por Portugal

já tinha anunciado que ia suspender a digressão mundial

dois dias depois da atuar no Rock in Rio do Rio de Janeiro, por precisar de fazer da sua saúde uma prioridade.

Em junho deste ano, o cantor canadiano revelou um vídeo onde mostrou o

rosto parcialmente paralisado e contou aos fãs que

sofre de uma doença chamada

síndrome de Ramsay Hunt. O cantor

devido ao estado de saúde.

O cantor canadiano Justin Bieber confirmou esta quinta-feira o cancelamento da digressão mundial "Justice World Tour", que incluía um concerto em Portugal, em janeiro de 2023.O comunicado avança que todas as datas da digressão deste ano e até ao dia 25 de março de 2023 foram adiadas, o que implica o cancelamento do concerto em Lisboa, que estava marcado para o dia 23 de março do próximo ano.O comunicado foi partilhado pela promotora portuguesa Ritmos e Blues e informa que os portadores de bilhetes devem aguardar informações sobre o reembolso.A 6 de setembro, o cantor