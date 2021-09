O cantor canadiano Justin Bieber obteve dois dos prémios Video Music Awards da estação de televisão MTV, no domingo, tendo conquistado o galardão para Artista do Ano e Melhor Pop, com a canção "Peaches".

O cantor, que liderava a lista dos candidatos deste ano, com sete nomeações, considerou que a música pode unir as pessoas em tempo de pandemia.

"Estamos em tempos sem precedentes com a Covid-19. A música é um escape extraordinário para chegar às pessoas", afirmou o cantor canadiano, no discurso de aceitação.