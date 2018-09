Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Kamala faz história ao esgotar o Coliseu

DeeJay Kamala leva à sala lisboeta o espetáculo ‘2.0’ que celebra 20 anos de carreira.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

DeeJay Kamala estreia-se esta quarta-feira, às 20h00, com o espetáculo ‘2.0’ num Coliseu dos Recreios esgotadíssimo. À sua espera, na sala lisboeta, estarão mais de 4000 pessoas para dançarem os 20 anos de carreira de um artista que tem sido uma figura ímpar no universo do hip-hop nacional.



"Será um concerto 100% histórico", afirma Kamala ao CM, "num espaço onde ainda nenhum DJ atuou em nome próprio". Razão mais do que justificada para o artista levar à cena um espetáculo que deseja pôr os fãs as dançar durante mais de três horas.



Para ajudá-lo nessa missão, 20 rappers lusófonos, que o têm acompanhado nas duas últimas décadas, irão dançar no palco do Coliseu. "Será muito menos a ideia de ver um DJ a passar música, e mais o espetáculo em si", acrescenta Kamala.



Visto como um dos impulsionadores das novas tendências do hip-hop cantado em português, foi com as discotecas lisboetas Radio-Hotel e Bosq, em Alcântara, que cresceu como DJ. "Decidi abrir os meus próprios clubes por me ter fartado de ser enganado nas casas dos outros", ironiza Kamala.



"Assim como a minha carreira artística evoluiu, o mesmo sucedeu com o meu lado mais empresarial", explica o DJ. "Só assim consegui a ‘bagagem’ que precisava para novos desafios como o Coliseu dos Recreios, sem ter medo de vender poucos bilhetes".



Nitidamente, não será esse o caso: o espetáculo ‘DeeJay Kamala 2.0’ está esgotado há quase duas semanas.