Karlon Krioulo: "Fundimos o Hip Hop com esta música, o batuque"

Por Tiago Sousa Dias | 20:21

Karlon Krioulo começou na música em meados dos anos 90. Com o grupo Nigga Poison. O Rap foi a música pela qual se interessou. Estudou no Chapitô, onde aprendeu a trabalhar em produção e a ter a perceção de como funcionar no mundo artístico. Participou há pouco tempo no filme ‘Altas Cidades de Ossadas’, de João Salaviza. Tem vários discos gravados ao longo da carreira. Conta ainda com uma nomeação para os Globos de Ouro, em 2007, para o álbum ‘Resistentes’.

Depois de 2011 assumiu uma carreira a solo. Um dos seus trabalhos recentes é o disco ‘Passaporti’, que conta também com uma edição em vinil. ‘Dixi Ribera’ é um dos temas que editou em 2016. Foi juntamente com Charlie Beats que misturou a música, pegando no ‘sample’ do original dos Cordas do Sol, banda da Ilha de Santo Antão, em Cabo Verde.

"Fundimos o Hip Hop com esta música, o batuque. Re-misturámos com as batucadeiras do meu Bairro. Mais do que nunca, acho que faz sentido fundir a música Hip Hop com a música cabo-verdiana. É como se trouxéssemos as raízes para o mundo atual." Para Karlon, estas misturas fazem uma ponte entre gerações. "Para os mais velhos conhecerem a música dos novos, e os novos a dos mais velhos."

Karlon Krioulo convidou o DJ X-Acto e a bailarina e cantora Maria Tavares para apresentarem a música ao CM. Também eles fazem parte do seu novo trabalho, ‘Griga’, lançado a 17 de dezembro do ano passado. "É uma data especial para mim. Faz precisamente sete anos que Cesária Évora morreu, e é também o dia de aniversário do meu filho."

‘Griga’ tem a participação de Carlão (ex-Da Weasel), Dino d'Santiago, Hélio Batalha, AC Firmino, entre outros. Inclui também registos de Orlando Pantera e Ildo Lobo. Um álbum que é a continuação de ‘Passaporti’. "Começei a samplar cada vez mais coisas de Cabo Verde. Agora, mais do que nunca, estou interessado nisso, porque há muitos conteúdos na música cabo-verdiana. E dá gozo fazer alguma coisa que tem a ver com as minhas raízes."