Kavita Shah apresenta Cape Verdean Blues em Portugal

Foi ao ouvir Cesária Évora que Kavita Shah descobriu a música cabo-verdiana, e logo surgiu o interesse em conhecer Cabo Verde e a sua música tradicional. A primeira viagem aconteceu há uns anos atrás, e em Cabo Verde conheceu Bau, um dos grandes guitarristas que trabalhou com Cesária. Juntamente com Bau, Kavita começou a preparar o disco que agora apresenta: Cape Verdean Blues. Uma referência ao pianista de jazz norte-americano, de ascendência cabo-verdiana, Horace Silver.Kavita é cantora de jazz, e com este disco faz a conexão entre a música da sua formação e a música tradicional de Cabo Verde. Um trabalho que inclui temas de músicos e compositores que deixaram a sua marca na história da música cabo-verdiana. Boy Gé Mendes, Vasco Martins, ou Morgadinho, são alguns deles. Kavita interpreta canções como Sodade, Cize, Angola, Flor di Nha Esperança, ou Joia, entre as doze composições que completam o álbum.Para o lançamento de Cape Verdean Blues, Kavita Shah tem três concertos marcados em Portugal. Primeiro no CCB, em Lisboa, no dia 1 de novembro. No dia 2 será no Porto, na Casa da Música, e no dia 3 em Lamego, no Teatro Ribeiro Conceição. A cantora vai estar em palco com os guitarristas Bau e Jorge Almeida, e na percussão estará N’Du. A mesma banda que esteve em abril deste ano no Atlantic Music Expo, em Cabo Verde.A chegada ao nosso país dá-se após uma digressão pelos Estados Unidos de três semanas e dez concertos. Para Kavita a tour foi um êxito: "Correu muito bem, o público ficou entusiasmado com a música cabo-verdiana. Alguns eram fãs, mas muitos que não conheciam ficaram muito interessados no trabalho que estamos a fazer", referiu a cantora, que nesta digressão que passou por Boston, Nova Iorque e Chicago, além de Bau e Jorge Almeida, contou com presença de Miroca Paris, também participante na gravação de Cape Verdean Blues que decorreu em estúdios no Mindelo e Lisboa. "Foi muito especial poder compartilhar a música de Cabo Verde com estes músicos incríveis. O público ficou contente, e nós também", afirmou a cantora, que depois dos concertos em Portugal, voltará a Cabo Verde para atuar no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na cidade da Praia, e também no Centro Cultural do Mindelo. Em dezembro fecha a digressão com um concerto em Paris.