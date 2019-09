Depois de System Of a Down terem sido a primeira banda a ser anunciada, esta segunda-feira a organização confirmou a presença de Korn e Bring Me The Horizon.Os Korn vão subir ao palco no mesmo dia de System Of a Down, 2 de julho.Bring Me The Horizon serão os cabeças de cartaz do segundo dia do festival, 3 de julho.Os bilhetes já estão à venda. Os passes para os dois dias custam 80 euros e o bilhete diário terá o custo de 50 euros.