L’Agosto quer 10 mil a pular em Guimarães

Festival vai ocupar os jardins do Paço dos Duques, entre dias 9 e 11 de agosto.

Por A.M.R. | 19:22

Os grupos portugueses PAUS e The Parkinsons e os italianos Soviet Soviet estão entre as bandas convidadas para a 2ª edição do festival L’Agosto, que vai ocupar, a partir de quinta-feira – e até sábado – os jardins do Paço dos Duques, em Guimarães.

Com um orçamento de 15 mil euros – pagos pelo Município de Guimarães e várias empresas patrocinadoras – esta festa urbana quer crescer e se, no ano passado, atraiu 7 mil pessoas ao Museu Alberto Sampaio, este ano quer ultrapassar a meta dos dez mil festivaleiros.

"Ao contrário da edição do ano passado, que foi gratuita para o público, a entrada tem, este ano, um custo associado [o bilhete diário custa 6 euros e passe para os três dias custa 13]", explica José Manuel Gomes, da Elephante MUSIK, entidade produtora do festival. "Este factor pode tornar a previsão de público mais difícil", diz, acrescentando que está confiante no êxito do evento.

A festa vimarenense faz-se maioritariamente com sons de world music, eletrónica e rock e o cartaz integra ainda os nomes dos lisboetas Fogo-Fogo, Branko e Ghost Hunt; do angolano Diron Animal; do cabo-verdiano Pedrinho e dos bracarenses Imploding Stars.

A novidade maior – além do bilhete passar a ser pago – é o facto de o festival ter mudado de sítio. Deixa de ocupar o Museu Alberto Sampaio para se realizar nos jardins do Paço dos Duques, com mais espaço para o público e permitindo melhor usufruto das noites quentes.