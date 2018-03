Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Lara Croft com menos curvas não desilude

Alicia Vikander sucede a Angelina Jolie na saga da sensual heroína dos videojogos.

Por Sónia Dias | 01:30

A comparação é inevitável. Afinal, Angelina Jolie transformou a heroína virtual Lara Croft num símbolo sexual, cujas curvas exageradas se tornaram numa imagem de marca. A sueca Alicia Vikander, de 29 anos, vencedora de um Óscar com ‘A Rapariga Dinamarquesa’, pode não conseguir reproduzir essa sensualidade, mas é bastante convincente na pele de uma jovem Lara, rebelde e destemida, que só agora começa a descobrir o mundo de aventuras que a espera.



"A nova Lara Croft é uma rapariga com a qual os jovens de hoje se podem identificar", explicou Vikander numa entrevista ao Hollywood Reporter.



Realizado pelo norueguês Roar Uthaug (‘Bølgen: Alerta Tsunami’), ‘Tomb Raider’, que hoje chega às salas nacionais, serve de prequela aos outros dois filmes. Sete anos após o desaparecimento do pai, Richard Croft (Dominic West), Lara tenta sobreviver como pode em Londres, até que recebe uma pista que a leva até uma ilha distante onde, supostamente, o pai esteve à procura dos restos mortais da rainha Himiko, capaz de espalhar a morte com um único toque. Quando chega ao local, ela descobre que há mais interessados em descobrir o túmulo.







PORMENORES

‘Com Paixão’

Colin Firth interpreta Donald Crowhurst, um velejador amador, casado e com quatro filhos, que embarca numa viagem à volta do Mundo num trimarã que ele próprio construiu.



‘O Último Retrato’

A história da amizade entre o famoso pintor suíço Alberto Giacometti (Geoffrey Rush) e o crítico norte-americano James Lord (Armie Hammer).



‘Predadores da Noite’

Christina Hendricks protagoniza este filme sobre uma família de férias que se vê perseguida por três psicopatas.