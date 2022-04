Leilão com peças iconónicas de Madonna e Cobain em Nova Iorque

Alguns objetos icónicos de celebridades ligadas à música vão ser leiloados pela Julien’s Auctions, no Hard Rock Cafe de Nova Iorque (EUA), entre 20 e 22 de maio. Uma guitarra de Kurt Cobain, líder dos Nirvana, que morreu em 1994, aos 27 anos, é um dos artigos que estão a despertar maior curiosidade - especialistas dizem que poderá vir a ser arrematada por 735 mil euros. Trata-se de uma Mustang Fender azul, de 1969, e surge no videoclipe de ‘Smells Like Teen Spirit’, de 1991, o single que deu a fama aos Nirvana.Além da guitarra, uma das preferidas de Cobain, o leilão contempla também um desenho que o músico fez de Michael Jackson (1958-2009), com um valor estimado entre 37 mil e 55 mil euros. As peças vendidas pretendem enaltecer o lado artístico de Cobain, que antes de se tornar famoso ganhava dinheiro a desenhar e pintar.Outro dos itens mais desejados no leilão é o vestido rosa-choque, de cetim, usado por Madonna no videoclipe de 1985 de ‘Material Girl’. Espera-se que a peça renda entre 88 mil e 177 mil euros. O lote relacionado com a rainha do pop e com ‘Material Girl’ integra ainda uma estola em pele sintética, luvas, um cinto e duas pulseiras.Os colecionadores podem ainda ter acesso a um casaco usado por Mick Jagger numa atuação dos The Rolling Stones, a bateria usada por John Lennon (1940-1980) nos The Quarrymen, grupo em que esteve antes dos The Beatles; a guitarra que o músico Johnny Cash (1932-2003) ofereceu a um dos irmãos, em 1960; e uma edição rara do disco ‘White Album’ dos The Beatles.Parte do lucro do leilão vai ser doado a uma instituição social de apoio à saúde mental.