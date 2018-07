Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leilão de livros da biblioteca de José Hermano Saraiva pode render cerca de 40 mil euros

Manuscrito da Maçonaria datado de 1849 é uma das obras mais “invulgares” da lista.

Por Duarte Faria | 01:30

A primeira parte do leilão da biblioteca privada do professor e historiador José Hermano Saraiva deverá render entre 20 e 40 mil euros. Esta é a estimativa revelada ao CM por fonte oficial da leiloeira Palácio do Correio Velho, que abre a licitação online às 10h00 da próxima terça-feira.



O leilão, que encerra às 22h00 de dia 17, conta com 353 lotes de obras literárias que vão do século XVI ao XX. São mais de 400 livros que representam apenas uma pequena parte da biblioteca de Hermano Saraiva, que conta com cerca de 10 mil obras.



"Nesta primeira parte vamos ter livros com muito valor, de várias tipologias, mas há muito mais na biblioteca que será posteriormente vendido. Este conjunto de obras revela claramente que o professor José Hermano Saraiva era um grande intelectual e um amante da história peninsular e portuguesa", explicou a leiloeira, que aponta um manuscrito da Maçonaria datado de 1849 como uma das peças mais "invulgares" deste leilão.



Serão também vendidos ‘Sonetti et Canzione’ (1512), de Petrarca, ‘Chronica de El-Rei D. Manuel’ (1749), de Damião de Goes, ‘O Catálogo dos Bispos do Porto’ (1623), de D. Rodrigo da Cunha, e a ‘Crónica dos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho’ (1668), de Nicolau de Santa Maria.



Em março último foi a leilão a coleção de arte do historiador, que rendeu cerca de 700 mil euros. O valor foi repartido pelos cinco filhos. José Hermano Saraiva morreu em 2012, aos 92 anos, em Palmela.