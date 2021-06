Leituras ao ar livre e à luz das estrelas em parque de Oeiras

O Parque dos Poetas, em Oeiras, recebe este sábado um evento inédito e especial: a Noite da Literatura Europeia, em que autores contemporâneos de 15 países e 15 obras da sua autoria vão estar em destaque com leituras encenadas. Na sua nona edição, esta é a primeira vez, por causa das medidas de prevenção da Covid-19, que a iniciativa tem lugar num espaço ao ar livre.O programa arranca cerca das 18h30 e decorre pela noite fora. Durante esse tempo todas as obras serão lidas, simultaneamente em vários espaços, de forma encenada, e ao longo de 15 minutos, repetindo de 30 em 30 minutos, o que permite ao público desfrutar de várias obras à sua escolha, em horários diferentes.Entre os escritores selecionados estão a portuguesa Ana Margarida de Carvalho, com ‘Não Se Pode Morar nos Olhos de Um Gato’ (leitura por Ana Sofia Paiva); a alemã Sarah Jäger, com o romance ‘Em Frente, Rumo ao Sul’ (leitura por Ulisses Ceia e Sara Pereira); o espanhol Javier Cercas, com ‘Terra Alta’ (leitura por Pedro Saavedra); a francesa Leïla Slimani, com ‘O País dos Outros’ (leitura por Cátia Tomé); ou o italiano Marcello Simoni, com ‘O Segredo do Mercador de Livros’ (leitura pelo ator e encenador Elmano Sancho).A Noite da Literatura Europeia (NLE) oferece uma degustação de minileituras na rádio, no programa de Luís Caetano ‘A Força das Coisas’, na Antena 2.Há também uma programação para os mais novos, das 17h30 às 18h30: a leitura encenada de 3 contos infantis: ‘Pi-Pan-Pin – três histórias assim-assim’.A NLE é organizada pela EUNIC Portugal, rede internacional de institutos culturais e embaixadas europeias, e pela Representação da Comissão Europeia.