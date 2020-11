A Livraria Lello, no Porto, lançou um apelo aos líderes mundiais para que “tomem medidas excecionais para salvar” as livrarias. Numa carta aberta, o histórico espaço aponta os exemplos do governo belga, que “manteve abertas as livrarias durante a quarentena”, e da presidente de Paris, que “considerou os livros como bens de primeira necessidade”. “Atrevemo-nos a pedir aos governos de todo o Mundo que tomem medidas para salvar estes espaços de sobrevivência intelectual”, refere-se a Lello no documento, no qual faz, também, um apelo à Unesco, “para que veja o livro como um bem de primeira necessidade e um objeto em vias de extinção”.









No atual contexto de crise mundial, a Livraria Lello considera que é o momento em que “os governos podem fechar para sempre as livrarias, ou saber abri-las às novas formas de vida para combater a pandemia”. “Chegou aquele momento da crise em que os governos sábios podem descobrir soluções”, afirma a popular livraria (ponto turístico do Porto), acrescentando que “os verdadeiros estadistas não se limitam ao Twitter”. “Não haverá livrarias nas cidades se não percebermos a mensagem que nos deixou a Prémio Nobel Wislava Szimborska: ‘Quando escrevo a palavra futuro, as primeiras sílabas já pertencem ao passado’”, conclui.

As icónicas Shakespeare and Company, em Paris, e Strand Bookstore, em Nova Iorque, são duas das livrarias que já lançaram apelos desesperados e anunciaram estar em risco de fechar portas.