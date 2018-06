Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Leonel junta Marques e Madeira no cinema

Leonel Vieira procurava uma dupla cómica para o cinema desde a morte de António Feio, em 2010.

Por Ana Maria Ribeiro e Duarte Faria | 01:30

Depois de estrear 'Alguém Como Eu' - com sucesso - no Brasil, o produtor Leonel Vieira prepara já o seu próximo filme em Portugal. Trata-se de uma comédia que terá os atores e humoristas Manuel Marques e Eduardo Madeira como protagonistas e que o público português já viu... em versão teatral.



'Tiro e Queda', um original de Eduardo Madeira e Filipe Homem Fonseca, estreou no Teatro Tivoli, em Lisboa, em 2014, e contava a história de dois atiradores profissionais que, do alto de um edifício onde foram convocados para assassinar alguém, se confrontavam com as idiossincrasias um do outro. A peça surpreendeu, com os dois atores a receberem vários elogios pela construção das respetivas personagens.



Depois da estreia em Lisboa, o espetáculo percorreu o País, enchendo salas de norte a sul. Quanto à transposição para o cinema (assinada também por Eduardo Madeira e Filipe Homem Fonseca) deverá estar concluída no Natal (a rodagem arranca já em julho) e terá a assinatura do realizador Ramón de los Santos.



"Desde que tivemos de cancelar a rodagem do 'Filme da Treta 2', devido à doença do António Feio [que acabaria por morrer, em 2010], que eu andava à procura de uma dupla de comédia para o cinema", explica Leonel Vieira. "Acho que o Manuel Marques e o Eduardo Madeira foram a escolha certa. Funcionam muito bem juntos e vão fazer um bom filme, de certeza", afirmou ao CM.