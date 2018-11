Liana sobre o novo disco: "Quero que os meus filhos gostem"

Ainda não tem título definido mas tem uma temática comum: os problemas sociais. Fadista desafiou gente da pop para escrever fados.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Ao seu terceiro álbum a solo, a fadista Liana decidiu cantar sobre temas sociais que a preocupam e pediu a compositores que admira que escrevessem para ela. A resposta foi "surpreendentemente positiva".



"Convidei artistas que associamos à pop, como o José Rebola, dos Anaquim, o Nuno Figueiredo, dos Virgem Suta, e o Pedro da Silva Martins, dos Deolinda. São compositores que abordam as temáticas sociais mas pedi-lhes, especificamente, que escrevessem para fado. E estou muito contente com o resultado", diz Liana, que já lançou o primeiro single do novo álbum, ainda sem título. O single chama-se ‘Notícia de Abertura’ e versa sobre os media.

"Cada tema é associado a um tema que reflete uma questão fraturante da atualidade", diz a artista, que se estreou a cantar aos 9 anos e se destacou por vencer, duas vezes, o concurso Grande Noite do Fado (em 1994 e 1996). La Féria escolheu-a para dar voz a Amália Rodrigues em jovem, papel que desempenhou durante cinco anos.

"Vou lançar mais dois singles antes do lançamento do álbum, que deverá acontecer em março ou abril do próximo ano", esclarece a cantora, que aborda, no novo trabalho discográfico, temas como "o envelhecimento, a educação, as redes sociais, as questões ambientais".

"Não sei se tenho um público alvo para o álbum. Sei o que quero: que, daqui a muitos anos, os meus filhos gostem do disco e tenham orgulho no trabalho da mãe", conclui.n