O vocalista da banda alemã Rammstein, Till Lindemann, negou todas as acusações de agressão sexual de que é alvo e diz que vai avançar com ações legais contra as mulheres que o acusam.



A primeira acusação surgiu no final de maio, quando uma jovem de 24 anos disse ter sido convidada pelo músico, de 60, para ir a uma festa privada após um concerto na Lituânia.









