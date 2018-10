Lily Allen sobre blusa transparente: "não há nada de escandaloso nas mamas"

Cantora britânica reage a críticas nas redes sociais dizendo que as mamas não são um brinquedo para os homens descobrirem.

16:15

A cantora inglesa Lily Allen recebeu diversas críticas esta semana por usar uma camisola transparente que lhe deixou o peito à mostra. A cantora se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais na última sexta-feira, 19 de outubro.

"Passem à frente, não há nada escandaloso em mostrar mamas. Muitas pessoas têm-nos, foram criados para alimentar bebés e não são pequenos pedaços de sexo ofensivos. Esta retórica é muito perigosa", afirmou numa publicação no Twitter.



Firstly this is a picture of a field, secondly, please get over yourselves, there is nothing outrageous about breasts. Lots of people have them, they were originally made for feeding small humans with, they’re not rude sex bits. This rhetoric is so dangerous. Please STOP https://t.co/aRpcIbTaL5 — LILY ALLEN (@lilyallen) October 19, 2018





Numa segunda mensagem, a artista diz que os media precisam mudar a forma como falam sobre as mulheres e que "mamas não são pequenos sacos de prazer secretos, que devam ser escondidas até que os homens queiram descobri-las por conta própria".





Fine, then print the picture, just allow the patronising accusatory blurb. The media need to change the way they talk about wimmins. Breasts are not little secret fun bags, to be kept hidden until Man wishes to discover them for himself. Fuck that. https://t.co/vkm7n8lCmo — LILY ALLEN (@lilyallen) October 19, 2018







Allen recebeu o apoio dos seguidores. Uma utilizadora, por exemplo, disse que a cantora "pode fazer o que quer e vestir o que quer. Ela é uma mulher adulta e as pessoas não se deviam importar com isso".

Outra internauta ainda realçou que homens podem andar com o tórax a mostra e fazem isso sem que seja um problema, porque o peito masculino não é sexualizado como o feminino.

A imagem criticada tinha sido partilhada pela cantora no Instagram na última quinta-feira e mostra a roupa escolhida para o concerto da digressão "No Shame" em New Orleans, nos Estados Unidos.