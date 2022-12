Foi um choque para a família e uma surpresa para os fãs, que acompanhavam a evolução positiva do estado de saúde da cantora portuguesa Linda de Suza e foram esta quarta-feira confrontados com a notícia da sua morte, aos 74 anos. "Ninguém esperava", confirmou ao CM a nora da cantora, Sónia Lança. "Tal como o João [Lança, o filho,] contou na segunda-feira, no programa ‘Manhã CM’, a Linda estava a recuperar bem, mas entretanto apanhou Covid e o organismo, que estava fragilizado, não aguentou", adiantou a mesma fonte familiar.









Ver comentários