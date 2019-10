Lionel Messi é a lenda escolhida para fazer nova história no Cirque du Soleil

Lionel Messi é a grande inspiração do novo espectáculo do prestigiado Cirque du Soleil, a companhia de circo mais conhecida do mundo. "Messi 10" tem estreia marcada para dia 10 deste mês, em Barcelona, e conta a história do jogador argentino como marcar não golos, mas pontos nas contas da companhia de circo.

Com o trabalho em equipa e o esforço como pilares principais, a companhia tenciona inspirar quem for assistir ao espetáculo através da luta por estes valores. Ainda que não se trate de uma biografia, o produtor Matías Loizaga garante que se trata de "uma história motivadora que pretende levar o espetador a sentir-se como se tivesse dez anos".

De acordo com a notícia avançada pelo El País, a ideia é repetir o sucesso de outros espetáculos que a companhia fez com base em figuras que, pelo seu percurso, se tornaram lendárias. O Cirque du Soleil já estreou espetáculos inspirados, por exemplo, nos Beatles e em Michael Jackson. Agora, os produtores deixam por uns tempos a música e espera-se que o sucesso do jogador aconteça também fora das quatro linhas.

A estreia, marcada para esta quinta-feira, vai contar com a presença de Lionel Messi, conta a publicação espanhola.





O espetáculo conta com um elenco composto por 47 artistas de 19 países diferentes.