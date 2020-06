Lionel Richie garantido no EDP Cool Jazz

Yann Tiersen, Lionel Richie e Herbie Hancock são os primeiros nomes confirmados para o EDP Cool Jazz de 2021. Este é, assim, mais um festival adiado para o próximo ano por causa da pandemia que consegue garantir alguns dos principais nomes que fariam o cartaz da edição deste ano. Yann Tiersen apresenta-se a 21 de julho, Lionel Richie a 25 e Herbie Hancock a 28, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais. Os bilhetes emitidos para a 17ª edição, e que devia acontecer este ano, ficam assim válidos para a edição do próximo ano, não sendo necessário proceder a qualquer troca.Recorde-se que o Rock In Rio foi um dos primeiros festivais a anunciar o seu adiamento para o próximo ano e também dos primeiros a garantir três dos seus principais ‘headliners’: Foo Fighters, The National e Liam Gallagher (19, 20, 26 e 27 de junho de 2021 no Parque da Bela Vista, Lisboa). Também o North Music Festival, que voltará à Alfândega do Porto entre 20 e 22 de maio de 2021, contará com Deftones, The Script, The Waterboys e Lamb, nomes que estavam no cartaz deste ano.Por seu turno, o festival MEO Sudoeste já garantiu alguns dos artistas deste ano: Major Lazer, Bad Bunny, Meduza, ProfJam e Bispo (de 3 a 7 de agosto na Zambujeira do Mar).Da mesma forma, também o NOS Alive já conseguiu assegurar aquele que era um dos seus grandes trunfos para este ano: o regresso dos Da Weasel aos palcos. O Paredes De Coura já garantiu entretanto Mão Morta para a edição de 2021.